Il proprietario di un annesso agricolo nella zona di Fabro (Terni) è rimasto ustionato giovedì mattina – l’allarme è scattato intorno alle ore 10 – a seguito dell’incendio della struttura, utilizzata anche come rimessa per attrezzature agricole e in cui erano presenti circa 20 quintali di legna. L’uomo – riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni – ha riportato ustioni, e non è in pericolo di vita, nel tentativo di domare le fiamme, poi spente dal personale del 115. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ospedale. Sul posto presenti anche i carabinieri della Compagnia di Orvieto.

