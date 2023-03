‘Faida’ sentimentale a Foligno: tre arresti. Minacciato anche un minorenne

Tre provvedimenti di custodia cautelare, due dei quali in carcere e uno ai domiciliari. Si è conclusa in questo modo l’indagine dei carabinieri del comando stazione di Foligno in merito ad un’intricata vicenda che ha coinvolto due uomini di origine straniera e una donna italiana. Questioni sentimentali, alla base, con diversi reati contestati.

La relazione e la violenza

Tutto si è sviluppato dopo la fine della relazione fra uno dei due uomini finiti in carcere e una donna. Una situazione segnata dall’acredine verso l’ex compagna, la figlia – avuta con un’altra persona – e il nipote di lei. Di mezzo anche un’altra donna che, a sua volta, ha iniziato una storia d’amore con il fratello dell’uomo finito in manette: è proprio quest’ultima – secondo gli inquirenti – ad aver fomentato e istigato i due a compiere violenze nei confronti delle vittime.

Panico in centro

L’Arma spiega che nel corso del tempo si sono registrate «una serie di ripetute violazioni, da parte dei due fratelli e della donna, dei divieti di avvicinamento alle persone offese (minacce di morte telefoniche, via social, sotto casa), segnalate anche dagli allarmi dei braccialetti elettronici che erano stati applicati ai due uomini». Poi a fine gennaio 2023 un grave episodio: «La donna ed uno dei due fratelli hanno raggiunto nel centro di Foligno il nipote minorenne dell’ex compagna, che stava passeggiando in compagnia di altri amici. Dopo essersi presentati al gruppo con tono intimidatorio, hanno minacciato di morte il minorenne e l’uomo ha estratto un coltello da cucina a lama larga». Panico e paura. Gli amici del minore hanno tentato la fuga ma uno di loro è stato afferrato per un braccio dalla donna e minacciato con un coltello daell’uomo; un altro è stato inseguito nel tentativo di ferirlo con la stessa arma.

In manette

Gli accertamenti hanno consentito di individuare i protagonisti, tutti finiti nei guai per stalking e minacce con l’utilizzo del coltello. Gli uomini sono stati condotti nel carcere di Spoleto, mentre la donna si trova ai domiciliari nella sua abitazione.