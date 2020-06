Fallimento Dentix: «Stop pagamento rate»

La Federconsumatori lancia l’allarme: dopo il fallimento della catena di cliniche odontoiatriche Dentix, denuncia come ci siano «centinaia di pazienti lasciati con le cure a metà ma per le quali devono comunque pagare le rate dei finanziamenti accesi per potersi sistemare la bocca. Dentix Italia – spiega Federconsumatori – fa capo alla Dentix Spagna che ha fatto richiesta in tribunale di istanza pre-fallimentare. È presente nel nostro paese con 57 ambulatori concentrati in 12 regioni e, da giorni, gli operatori non rispondono più ai pazienti e le cliniche sembrano aver cessato, di fatto, l’attività».

«Recedere dai finanziamenti e fermare le rate»

«Stiamo approfondendo gli sviluppi della vicenda anche sul piano giuridico – spiega l’associazione -, nel frattempo riteniamo necessario offrire tutte le tutele ai pazienti. Il copione è lo stesso di Idea Sorriso: la maggior parte dei pazienti ha sottoscritto un finanziamento per le cure. La prima cosa da fare, pertanto, nel caso di sospensione delle cure, è recedere dal contratto di finanziamento e interrompere il pagamento delle rate. Coloro che hanno urgenza di proseguire le cure verranno supportati nella richiesta di restituzione delle cartelle cliniche. Stiamo tentando, a livello nazionale, di allacciare contatti con i vertici di Dentix e con le finanziarie coinvolte. Contestualmente abbiamo inviato richiesta di incontro al ministro della Salute per rivendicare un suo interessamento e per illustrare le proposte per una riforma strutturale del settore delle cure odontoiatriche, sul piano pubblico e privato».