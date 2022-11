Famiglie tradizionali e non: a ‘Nero su Bianco’ si parla di diritti

I temi delle famiglie tradizionali e della discriminazione degli omosessuali, le battaglie combattute per ottenere gli stessi diritti civili degli eterosessuali e, quindi, anche quello di sposarsi. Sono argomenti di cui da tempo si discute nella società civile e anche nel parlamento. Se ne parlerà nel talk show ‘Nero su Bianco’ condotto dal giornalista Laurent De Bai e in onda martedì 22 alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre) e in streaming su www.umbriapiu.it. In studio con De Bai ci saranno Simone Pillon (fondatore di Family Day), Andrea Fora (consigliere regionale) ed Ermanno Ventura (presidente Movimento Cristiano dei Lavoratori). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075.9978490.

