Fanno sesso alla festa paesana sotto i portici – Il video diventa virale

Sesso sotto i portici, durante la festa organizzata fra le vie della frazione, incuranti dei passanti che si trovano ad assistere alla scena. Accade in Umbria, per la precisione a Viole di Assisi (Perugia) e il video – che ha presto fatto il giro dei social ed il portale Assisi Oggi è stato il primo a pubblicare – risalirebbe allo scorso 21 luglio, primo giorno dell’evento Beerock. Ovviamente l’organizzazione non c’entra nulla con la situazione ‘focosa’ venutasi a creare e a cui i due protagonisti non hanno saputo né voluto porre un freno. Così fra l’ilarità, battute a raffica, qualche moralismo e comprensibili richiami alla decenza, il fatto è destinato a far parlare ancora di sé.