Fanno sparire 350 litri di gasolio: arrestati in due in Altotevere

Un 35enne e un 23enne dell’Altotevere sono stati arrestati dai carabinieri di Città di Castello che li hanno sorpresi a rubare carburante all’interno della piastra logistica posta al confine fra Città di Castello e San Giustino. I due si sono introdotti nella struttura e hanno iniziato ad asportare il gasolio da diversi veicoli da lavoro, per un totale di 350 litri, caricando le taniche sul mezzo a loro disposizione. All’arrivo dei militari, i due hanno tentato la fuga al volante ma sono stati raggiunti e fermati. Per entrambi è scattato l’arresto in flagrante per furto aggravato e la denuncia per il possesso di arnesi da scasso. Il tribunale di Perugia ha poi convalidato gli arresti con applicazione della misura dell’obbligo di firma a San Giustino, a carico dei due soggetti.

