FarmaciaTerni, utile da oltre 300 mila euro: in arrivo aggiornamento del piano industriale

Un utile – al netto delle imposte – da oltre 300 mila euro e contratto di servizio da 260 mila euro a favore del Comune. Più fatturato e clienti in incremento: sono i numeri del bilancio 2021 di FarmaciaTerni srl. C’è l’approvazione del bilancio consolidato con firma dell’amministratore unico Stefano Minucci e del direttore generale Nicola Nulli Pero.

Pandemia, sviluppo e piano industriale

Il dg Nulli Pero sottolinea che malgrado «il persistere delle criticità, le farmacie comunali di Terni hanno saputo fare un ulteriore salto di qualità nel 2021, investendo nel miglioramento del servizi offerti, nel rilancio commerciale ed economico, ed aggiungendo un ulteriore step nella qualità dell’approccio manageriale. Lo abbiamo fatto completando il restyling di quasi tutte le farmacie, avviato in precedenza, creando le premesse per lo spostamento e la realizzazione di una nuova farmacia, introducendo nuove tecniche di lavoro interne, basate sul ruolo centrale del diretto di farmacie e di fidelizzazione del cliente; in sintesi, creando valore diffuso e rafforzando anche it ruolo sociale delle farmacie comunali». L’amministratore unico Minucci ricorda che «agli albori del mio incarico ricevetti più sostegno morale per le presunte difficoltà aziendali che attestati di congratulazioni. Posso affermare che tali preoccupazioni erano infondate e che l’azienda che ho il piacere di amministrare si caratterizza per un’organizzazione solida, efficiente e produttiva. L’attuazione del piano industriale è addirittura in anticipo rispetto a quanta prefissato e sia i risultati raggiunti che l’andamento attuale ci danno la forza per guardare con preoccupazione ma anche con moderato ottimismo ai prossimi mesi. Dopo l’estate si avvierà un percorso di aggiornamento del piano industriale, insieme alla direzione aziendale: in esso individueremo i punti strategici, gli investimenti e i programmi operativi necessari ad assicurare maggiore crescita economica ma anche di ruolo sociale delle farmacie comunali. Ringrazio, oltre al direttore generale, tutti i dipendenti ed i loro rappresentanti sindacali con i quali è in atto un confronto costruttivo e la volontà di costruire percorsi di crescita e di valorizzazione delle risorse umane di questa azienda».