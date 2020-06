FdI Foligno, Alessandra Leoni al vertice

L’avvocato Alessandra Leoni è il nuovo coordinatore comunale di Foligno di Fratelli d’Italia. Ne dà notizia il portavoce provinciale del partito, Emanuele Prisco.

«Contributo importante»

Nella terza città dell’Umbria alle ultime elezioni comunali che si sono svolte nel 2019 il partito di Giorgia Meloni ha raggiunto il 7,60% delle preferenze raddoppiando, nei fatti, i voti ottenuti cinque anni prima. «Ciò è stato possibile – si legge nella nota diffusa dal partito – anche grazie al contributo della Leoni, candidata alle regionali, dove FdI ha raggiunto la doppia cifra attestandosi al 10,7%, risultato che gli ha consentito di scavalcare il Movimento 5 Stelle quindi di diventare il terzo partito della regione».

Presenza sul territorio

«Di fronte a questa continua crescita in termini di consensi – prosegue FdI – è stato riorganizzato il circolo e il coordinamento cittadino per dare un segno ancor più tangibile della presenza sul territorio di Fratelli d’Italia, intensificando in questo modo il rapporto con i cittadini. La referente e coordinatrice sarà l’avvocato Alessandra Leoni, uno dei candidati più votati dell’intero centrodestra nella sua città». Con il nuovo incarico Alessandra Leoni sostituisce Marco Cesaro, attuale assessore all’urbanistica della giunta Zuccarini e componente dell’assemblea nazionale di FdI. A Cesaro il partito esprime «ringraziamento per il prezioso lavoro svolto per il movimento e per l’impegno che sta profondendo per la città dopo la vittoria storica del centrodestra».