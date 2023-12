FdI Terni, c’è il nuovo coordinatore provinciale: Rini

Novità in casa Fratelli d’Italia. C’è un nuovo coordinatore provinciale per il territorio di Terni: si tratta dell’assessore in carica ad Amelia Alberto Rini. Prende il posto di Paolo Alunni Pistoli con l’elezione di domenica.

Il congresso ed i componenti

L’elezione è avvenuta nell’ambito del congresso provinciale del partito, a cui hanno preso parte il coordinatore regionale Emanuele Prisco, la capogruppo in Regione Umbria Eleonora Pace e il componente dell’esecutivo nazionale Alfredo De Sio. Presidente del congresso l’onorevole Gerolamo Cangiano, presidente della commissione per i reati connessi al traffico illecito dei rifiuti. Eletti anche i novi componenti del coordinamento: spazio a Giuseppe Bellucci, Maurizio Cecconelli, Marco Celestino Cecconi, Cinzia Fabrizi, Gianni Fontana, Andrea Garbini, Roberto Pastura, Rita Pepegna ed Elena Proietti. A questi si aggiungeranno i delegati di diritto e quelli di nomina del neo coordinatore, tra i quali è già stata annunciata la nomina di Orlando Masselli. «Abbiamo vinto grandi sfide in questo territorio e altre ci attendono da qui a pochi mesi. So di poter contare – le parole di Rini – su una classe dirigente capace di essere all’altezza con lo straordinario momento che il partito sta vivendo, per dare continuità e forza al buon governo del centrodestra in Italia e in Umbria. ‘Pronti’ è stato lo slogan vincente di Giorgia Meloni in occasione delle politiche vittoriose del 2023 e anche noi saremo pronti ad affrontare e vincere le prossime sfide».