Fedez e J-Ax contro Maiolica: a dicembre parte il processo

La ‘bufala’, smentita nel giro di poco dal suo autore, risale al febbraio del 2017. Il popolare Ermes Maiolica, al secolo Leonardo Piastrella, 40 anni e residente a Narni, al tempo attivo come autore di falsi scoop sul web, aveva ‘sparato’ la notizia di Fedez e J-Ax arrestati con 28 grammi di cocaina a Milano, in via Montenapoleone. La vicenda, nonostante le rapide scuse e la smentita, non era andata giù ai due – Federico Leonardo Lucia (Fedez) e Alessandro Aleotti (J-Ax) – che avevano denunciato Ermes Maiolica per diffamazione. Dopo che a novembre 2022 il tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di archiviazione della procura e sancito l’imputazione coatta con la formulazione di un nuovo capo, in questi giorni Maiolica-Piastrella si è visto notificare la citazione diretta a giudizio da parte della procura milanese – pm è Isabella Samek Lodovici – per il prossimo 22 dicembre di fronte al tribunale di Milano in composizione monocratica. Interpellato dall’Ansa, Leonardo Piastrella – assistito dall’avvocato Claudio Breda del foro di Roma – si dice «fiducioso nella giustizia. Anche questa volta spero di far presente di non aver recato alcun danno reale d’immagine e di far valere il mio diritto di satira. La realtà è che la smentita era diventata virale, a differenza della falsa notizia. E che nel tempo mi sono scusato più volte e messo a disposizione per risolvere la questione. Speriamo che ci sia comprensione piena, visto che il danno arrecato è stato oggettivamente inesistente».

