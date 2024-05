Ferentillo dice addio ad Andrea Mirabelli

Ferentillo dice addio al suo ‘banchiere’, Andrea Mirabelli. È scomparso nella notte tra martedì e mercoledì. A ricordarlo è Carlo Favetti: «Andreino Mirabelli ferentillese precettano di pura razza è stato per tantissimi anni il ‘Banchiere’ di Ferentillo (lavorava alla agenzia Banca Popolare di Novara). Un uomo di fede, dedito alla famiglia, innamorato da sempre della sua vera instancabilmente, fino alla fine; è stato da giovane un valente giocatore della squadra della Ternana e successivamente ha seguito fino ai nostri giorni, infondendo ai figli la passione sia per la Ternana che per la squadra del cuore: il grande Milan. La fede, la famiglia, il lavoro e l’altruismo sono stati i valori fondanti del suo vivere soprattutto come cittadino ferentillese. Questa notte Andreino, così lo chiamava la sua mamma Amalia, ci ha lasciato. Lascia un patrimonio di affetti, di esempio e valori ineguagliabili tramandati ai figli e ai nipoti. Ferentillo ti saluta Andreino Mirabelli sei in cielo e salutaci tutti i ferentillesi che, come te, hanno vissuto e amato questi nostri luoghi. Noi ci ricorderemo di te nella preghiera». La Santa Messa sarà celebrata il giorno 2 maggio alle ore 11 presso la chiesa dell’ obitorio del Santa Maria, officiata dal Priore del duomo di Terni don Alessandro. Seguirà il trasporto al cimitero di Santa illuminata a Ferentillo.

