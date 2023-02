Ferentillo: il panino alla Melangola conquista l’argento ai campionati italiani

Soddisfazione per Umberto Trotti, Carlo Trotti – il Trap – e Costantino Mattei. Sono loro i componenti della squadra ‘Andiamo all’assaggio’ che ha conquistato l’argento ai campionati di cucina italiana a Rimini: il podio è arrivato grazie al panino alla Melangola.

Il secondo posto

La squadra ha proposto ‘il panino dell’amicizia’ al gusto di Melangola di Ferentillo con una salsiccia, fatta rigorosamente a mano, a base di maialino nero, capriolo, cinghiale della Valnerina e Olio Evo Bio di Arrone, che ha conquistato sia il palato che la vista dei giudici tanto da vincere la medaglia d’Argento per la categoria street food. «Il team di questi ‘giovanotti’ – spiega chef Umberto – è stato eccezionale, si sono destreggiati egregiamente, hanno spezzato, insaporito, maneggiato ed insaccato come degli esperti norcini, dispensando sorrisi e spiegazioni a tutti e rispettando le regole dell’Haccp, requisito fondamentale per il punteggio finale. ‘Andiamo all’assaggio’ ormai è un must che supera i confini della Valnerina ed è portatore di messaggi di pace ed allegria. Il team dedica questo premio a tutti coloro che hanno creduto in loro e l’incasso sarà devoluto completamente in beneficienza. Il messaggio che emerge è lo stimolo di non smettere mai di inseguire i propri sogni e di credere in ciò che si fa. L’età non ha limiti. Un ringraziamento va all’organizzazione ed ai giudici che con grande professionalità hanno seguito le fasi di preparazione discretamente senza mettere in difficoltà i partecipanti».