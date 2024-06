Ferentillo: in arrivo l’11° sagra del cinghiale

Si terrà dal 4 al 7 luglio prossimi a Matterella (Ferentillo) l’11° sagra del cinghiale. Previsti piatti della gastronomia locale come cinghiale alla cacciatora, gnocchi al sugo, tagliatelle e picchiettini; ma anche altre specialità culinaria ferentillesi, tutte le sere dalle 19 presso la taverna dell’Abbadia. Gli spettacoli musicali si terranno presso la palestra scoperta di via della Vittoria a partire dalle ore 21. Sul palco ogni sera si esibirà un gruppo diverso come Bulli e Pupe, Manuel Malanotte, Marco Cimarelli, Fabrizio e i simpatici italiani. L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco di Ferentillo e dal gruppo dei cinghialari Falchi della Valnerina. In queste afose serate estive la Pro loco di Ferentillo invita tutti, cittadini e turisti, a trascorrere nella valle dominata dalle suggestive rocche, momenti di socializzazione e relax con la buona cucina e al fresco delle sponde del fiume Nera.

