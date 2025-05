Un intervento rapido e decisivo per consentire ad un anziano malato residente in zona di avere la continuità delle cure necessarie. È quello messo in campo dai carabinieri forestali di Ferentillo in seguito ad un incidente stradale.

I militari – con loro anche il nucleo radiomobile di Terni dei carabinieri – si sono attivati nei giorni scorsi dopo uno scontro tra un veicolo privato ed un furgone per la consegna a domicilio di dispositivi medici. Il furgone non era più in grado di effettuare la consegna dei medicinali all’anziano e di conseguenza il materiale è stato caricato a bordo degli automezzi di servizio dei carabinieri.

Si trattava di una bombola di ossigeno e ulteriore materiale destinati con urgenza all’anziano. Che, in questo modo, non ha avuto problemi per la terapia.