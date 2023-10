Ferentillo: la classe ’61 delle elementari ex Anita Garibaldi si ritrova dopo 55 anni

Dopo ben 55 anni la classe 1961 delle scuole elementari ex Anita Garibaldi di Ferentillo, si è ritrovata insieme per rivivere momenti e ricordi di un tempo decisamente bello, semplice e pieno di entusiasmanti progetti futuri. E loro, quei bimbetti e bimbette della classe 1961, si sono ritrovati presso il ristorante della ‘Ninfa del Nera’ a Sambucheto di Ferentillo, ormai cresciuti abbastanza, insieme alla loro maestra del doposcuola e attività ricreative Franca Salvatori che per cinque anni è stata la loro guida sicura, insieme alla maestra Regina Argenti Simoni scomparsa alcuni anni fa. E così Luigi Morbidoni, Roberto Marchi, Giovacchino Mirabelli, Carlo Favetti, Giuseppe Giuntini, Patrizia Rossi, Gabriella Barbonari, Franca Prudenzi, Marina Ridolfi, oltre ai ricordi che li hanno visti protagonisti della crescita socio culturale e aggregativa del loro paese, oggi, ognuno con le proprie attività e professionalità, attivissimi nel commercio, imprenditoria, ma anche dipendenti pubblici, dipendenti aziendali e di istituti finanziari, alcuni già pensionati. Singolare l’affettuoso omaggio degli amici all’autore del libro ‘Pane, zucchero e vino’ Carlo Favetti con la degustazione della merenda che dà proprio il titolo al suo libro. Tutti si sono promessi di rincontrarsi ogni anno, con la speranza che ci saranno anche coloro che, per motivi di lavoro, non sono potuti essere presenti.

