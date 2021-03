Ferentillo, polemica sull’autovelox in Valnerina

di F.L.

Polemica a Ferentillo in merito all’autovelox posizionato lungo la Valnerina, nel tratto che conduce alle frazioni di Macenano, Sambucheto e Terria. A sollevarla è la lista di opposizione in Comune Armonia Solidarietà Sicurezza per Ferentillo, segnalando con un post su Facebook «la riattivazione dell’apparecchio con limite di velocità a 50 Km/h ». «L’autovelox riattivato – si legge – si trova fuori dal centro abitato, su una strada a scorrimento veloce e con ampia visibilità. Non si capisce come si possa giustificare un autovelox a 50 Km/h in quel tratto. Il balletto della segnaletica ha portato i suoi frutti e chi ne farà le spese saranno i cittadini di Macenano, Sambucheto e Terria». In base a quanto si apprende, non si tratta però di un autovelox fisso, in quanto la postazione, presente sul posto da una decina d’anni, è stato attiva nella sola giornata di lunedì. Il dispositivo di controllo utilizzato dalla polizia Locale viene infatti condiviso di volta in volta con le altre postazioni presenti in zona.