Come Montecastrilli, anche Ferentillo (Terni) piange la prima vittima legata al Covid dall’inizio della pandemia. A perdere la vita è stato un anziano di 84 anni residente in una frazione del territorio, ricoverato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Unanime il cordoglio nella comunità ferentillese per la scomparsa dell’uomo. Alla mattinata di domenica i decessi legati alla pandemia in Umbria erano arrivati a 559; di questi, 6 solo nelle ultime 24 ore.

