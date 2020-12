Covid, positivi in lieve aumento dopo 1 mese. Rapporto basso: 4,24%

Sono 219 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 11.03 di sabato 19 dicembre. Il dato è relativo a 5.158 tamponi presi in esame (totale 475.045) per una percentuale di positivi del 4,24% (venerdì è stata del 4,94%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 193 (totale 22.604). Si registrano purtroppo altri 6 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Assisi, Corciano, Ferentillo (primo decesso con Covid), Narni, San Gemini e Trevi, per un totale che sale a 559. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 3.965 (+20): si tratta del primo incremento a distanza di poco meno di un mese, l’ultimo era stato rilevato fra il 21 e il 22 novembre scorsi. Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 27.128 positività (+219).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di sabato le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 302 (-6) di cui 41 (-2) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 102 ricoveri (invariato) di cui 17 (+1) in intensiva; Perugia 60 ricoveri (-2) di cui 8 (+1) in intensiva; Pantalla 33 ricoveri (-3), nessuna intensiva; Spoleto 30 ricoveri (-2) di cui 7 (-2) in intensiva; Foligno 27 ricoveri (+1) di cui 4 (-1) in intensiva; Città di Castello 24 ricoveri (invariato) di cui 5 (+1) in intensiva; ospedale da campo Perugia 14 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Branca 12 ricoveri (invariato), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 5.354 persone (-110), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 105.474 (+570).

I nuovi casi

I 219 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Alviano (2), Amelia (2), Arrone (3), Assisi (5), Attigliano (1), Avigliano Umbro (1), Baschi (4), Bastia Umbra (2), Bettona (1), Bevagna (4), Calvi dell’Umbria (2), Cannara (1), Castiglione del Lago (1), Città di Castello (15), Collazzone (4), Corciano (1), Costacciaro (1), Deruta (1), Foligno (6), Fossato di Vico (1), Fratta Todina (1), fuori regione (8), Gualdo Tadino (15), Gubbio (3), Magione (1), Marsciano (2), Monte Santa Maria Tiberina (1), Montecastrilli (3), Montefalco (1), Montone (1), Narni (7), Nocera Umbra (17), Otricoli (1), Paciano (1), Panicale (8), Perugia (29), Piegaro (1), San Gemini (1), San Giustino (6), Sigillo (1), Spello (1), Spoleto (2), Stroncone (2), Terni (36), Todi (4), Trevi (2), Umbertide (5) e Valfabbrica (1).

Le guarigioni

Le 193 guarigioni registrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribute dalla Regione ai territori comunali di Amelia (5), Assisi (2), Avigliano Umbro (1), Bastia Umbra (9), Bettona (4), Bevagna (1), Cascia (2), Castel Ritaldi (7), Castel Viscardo (1), Castiglione del Lago (2), Citerna (1), Città di Castello (2), Collazzone (1), Corciano (1), Deruta (1), Ficulle (1), Foligno (20), fuori regione (4), Giano dell’Umbria (3), Gualdo Cattaneo (8), Gualdo Tadino (6), Guardea (1), Gubbio (14), Magione (4), Montecchio (1), Montefranco (1), Montone (1), Narni (4), Nocera Umbra (1), Orvieto (4), Panicale (1), Perugia (20), Pietraunga (1), San Giustino (3), Spello (7), Spoleto (19), Terni (23), Trevi (4), Tuoro sul Trasimeno (1) e Umbertide (2).

I casi attuali

I 3.965 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 11.03 di sabato 19 dicembre, sono così attribuiti: Terni 641, Perugia 551, fuori regione 459, Foligno 240, Spoleto 225, Città di Castello 170, Gualdo Tadino 156, Gubbio 117, Assisi 111, Bastia Umbra 89, Narni 72, Corciano 69, Umbertide 66, Spello 52, Nocera Umbra 47, Bevagna 44, San Giustino 39, Castiglione del Lago 38, Trevi 36, San Gemini 35, Gualdo Cattaneo e Castel Ritaldi 32, Montecastrilli 31, Montefalco, Marsciano e Amelia 30, Stroncone, Panicale e Giano dell’Umbria 25, Deruta 24, Orvieto 23, Todi 22, Torgiano e Cascia 21, Magione 19, Arrone 18, Città della Pieve 17, Citerna, Cannara e Bettona 14, Piegaro e Collazzone 13, Lisciano Niccone e Acquasparta 12, Norcia e Fabro 11, Passignano sul Trasimeno e Baschi 10, Valfabbrica 9, Sigillo, Massa Martana, Castel Giorgio e Campello sul Clitunno 8, Scheggino e Calvi dell’Umbria 7, Otricoli, Montefranco, Ferentillo e Costacciaro 6, Guardea, Cerreto di Spoleto e Alviano 5, Valtopina, Monte Santa Maria Tiberina, Giove, Fratta Todina e Castel Viscardo 4, Tuoro sul Trasimeno, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco e Avigliano Umbro 3, Sellano, Pietralunga, Paciano, Monteleone d’Orvieto, Lugnano in Teverina, Fossato di Vico e Attigliano 2, Vallo di Nera, Scheggia e Pascelupo, Preci, Montone, Monteleone di Spoleto, Montecchio, Montecastello di Vibio, Ficulle e Allerona 1.