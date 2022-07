Tre feriti per un incidente stradale autonomo nella prima serata di giovedì nel territorio comunale di Ferentillo. Un’auto, per cause in fase di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi: due donne ed uomo coinvolti, tutti con ferite lievi. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza, gli operatori sanitari del 118 per i soccorsi ed i carabinieri per il controllo della viabilità.

