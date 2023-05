Ferentillo: spaccata ai danni dell’Osteria del Trap. Distrutte le vetrate del dehor

di Fra.Tor.

«Sono senza parole, che gran dolore». C’è amarezza nelle voce di Umberto Trotti, proprietario dell’Osteria del Trap a Ferentillo, che giovedì pomeriggio quando è andato ad aprire il locale dopo il giorno di chiusura ha trovato l’amara sorpresa: le vetrate del dehor del ristorante ed alcune vetrate della veranda erano state distrutte.

«Che dispiacere»

«Si tratta dell’ennesimo vile atto ai danni del nostro ristorante, un danno da minimo 5 mila euro, e sinceramente non mi spiego il motivo. Una decina di giorni fa, nelle cassette delle lettere dei residenti a Ferentillo sono state trovate delle lettere anonime con informazioni false che riguardavano il nostro ristorante, qualche giorno prima avevamo trovato un tavolino da pic-nic rotto fuori dal locale, e ora questo. Ma cosa abbiamo fatto di male? Oltre alla rabbia per il danno economico, c’è il dispiacere di ricevere attacchi come questo. Il ristorante si trova in un piccolo paese, siamo tutti una grande famiglia e noi, dove e quando possiamo, cerchiamo sempre di essere di aiuto e di fare del bene, non ci meritiamo un trattamento del genere. Controlleremo le immagini della videosorveglianza e intanto abbiamo sporto denuncia alle forze dell’ordine. Ma che dispiacere».