Ferentillo: strada dissestata a Le Mura. «Agire per i turisti e le attività economiche»

Domenica 26 maggio, presso la frazione Le Mura di Ferentillo, si celebra la solennità della Santissima Trinità. Una festa sentita dagli abitanti, che si ritrovano in chiesa per la Santa Messa con la processione fino all’edicola posta all’ingresso dell’abitato, raggiungibile dalla strada. «È vergognoso tenere un tratto di questa strada in queste condizioni – osservano alcuni residenti – con buche e voragini. Questa situazione è da tempo che si presenta così e nessuno si degna di intervenire. Questa è una strada assai frequentata, non solo dai residenti ma neanche dai pellegrini che partecipano con gruppi ad escursioni nel territorio per ammirare le bellezze del paesaggio e dalle testimonianze storico artistiche presenti nell’area. In questa zona sono presenti ristoranti, agriturismi e aziende agricole».

Condividi questo articolo su