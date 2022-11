Ferentillo: territorio e alimentazione fanno scuola per tutte le età

È giuto al termine il progetto ‘A scuola con #FerentilloEccellenza’ basato sulla collaborazione tra il Comune di Ferentillo e l’istituto comprensivo ‘G. Fanciulli’ con le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Ferentillo, incentrato sui temi di una corretta alimentazione e stile di vita sostenibile. Negli incontri, con un linguaggio adatto alle diverse fasce di età, gli alunni sono stati guidati ad una riflessione sull’importanza di una nutrizione equilibrata e genuina attraverso il consumo di prodotti a chilometro zero coltivati nel proprio territorio In quest’ottica il consumo di prodotti biologici e locali non solo è garanzia di un’alimentazione di qualità ma anche indice di sostenibilità, riducendo l’impatto ambientale dovuto alla distribuzione dei generi alimentari.

Territorio volano di sviluppo

Gli alunni affiancati da Alice Keller, responsabile dell’azienda agricola ‘L’Ortone’ di Ferentillo e dalle referenti di progetto hanno messo a dimora le prime piantine degli orti scolastici che la scuola ha appena completato grazie alla partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica (fondi strutturali europei – programma operativo nazionale ‘Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020 – fondo europeo di sviluppo regionale – React Eu). La sinergia tra i due progetti rientra nella strategia progettuale del Comune di Ferentillo che sta operando per la realizzazione di una nuova moderna mensa scolastica finanziata con i fondi del Pnrr che valorizzerà ulteriormente i prodotti locali già presenti nella mensa scolastica. La buona crescita dei nostri ragazzi passa da principio per una tavola sana. La ricchezza del territorio diventa volano di sviluppo e legame con le generazioni più giovani che imparano così ad amarlo e valorizzarlo. A fine intervento sono state donate delle bag con assaggio dei prodotti tipici locali delle aziende partner di progetto #FerentilloEccellenza 2022 sostenuto dal Gal ternano. «La sinergia tra scuola, enti e associazioni locali è – ha detto il dirigente scolastico, la professoressa Gabriella Pitoni – fondamentale per la formazione di cittadini e consumatori responsabili e per tale motivo a questo progetto seguiranno altre iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche alimentari e ambientali».