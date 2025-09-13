Domenica 14 settembre torna a Ferentillo (Terni) la tradizionale festa della Madonna della Pietà, organizzata in collaborazione dalla parrocchia e dai santesi. Questa volta la ricorrenza è sotto il profilo religioso in quanto si festeggia presso la collegiata di Santa Maria di Matterella. Il programma prevede l’annuncio della festa alle 7 con il suono delle campane; la messa solenne alle ore 11 mentre, nel pomeriggio, alle 18, la processione per le vie del paese con la banda musicale Furio Miselli e la distribuzione delle pagnottine devozionali.

«Una ricorrenza molto sentita – la definisce lo storico locale Carlo Favetti – soprattutto da parte delle ragazze del paese che, come da tradizione, realizzano le pagnottine devozionali. La tradizione narra di una giovanissima pastorella affetta da tigna e che, andando a pascolare il gregge sul monte sovrastante l’abitato di Matterella, vide apparire la Madona che la guarì. Da allora vengono realizzate il giovedì prima della festa le cosiddette pagnottine recanti l’effige della Vergine che tiene il Cristo morto sulle braccia. Alcuni documenti attestano l’esistenza di una confraternita – continua Favetti – ufficializzata dall’allora arcivescovo di Spoleto Giovan Battista Arnaldi, il 30 ottobre del 1854. Confraternita composta soprattutto da donne che provvedevano al culto della venerabile immagine. Il Pio Istituto seguiva uno statuto firmato e datato 7 agosto del 1854 dal cancelliere arcivescovile. La Madonna viene da sempre venerata nell’apposita cappella alla collegiata, nella sua artistica residenza lignea realizzata da artigiani narnesi sul finire del XVII secolo. Nella volta della cappella – aggiunge lo storico – è scritto in un finto cartiglio: ‘a peste, fame e terremoto ora protetrix’. La madonnina è una Wesperbilder dipinta e, in questa occasione, veniva adornata da numerosi e preziosissimi ex voto, purtroppo scomparsi a causa di un furto subito nella casa parrocchiale qualche tempo fa. La cappella fu realizzata dopo l’evento prodigioso e l’altare dove viene onorata la sacra immagine è tutto realizzato in legno intarsiato e laminato in foglia d’oro. Furono le famiglie Filipponi e Morichetti – conclude – a beneficiare nel XVII secolo la cappella, come recita la scritta e il loro stemma dipinto sulla mostra d’altare. La Madonna della Pietà è compatrona del paese insieme a San Sebastiano e San Magno».