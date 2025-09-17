«Fermare il massacro a Gaza». Con questo slogan la Cgil ha proclamato per venerdì 19 settembre uno sciopero generale nazionale che in Umbria avrà una durata di 4 ore a fine turno, con due manifestazioni territoriali, a Perugia e Terni, previste alle 17 di fronte alle prefetture.

«La mobilitazione – spiega la segretaria della Cgil Umbria, Maria Rita Paggio – è motivata dalla gravissima situazione internazionale. In particolare chiediamo di fermare il genocidio del popolo palestinese chiedendo la rottura di ogni rapporto con Israele, nessuna complicità dell’Italia e il riconoscimento dello Stato di Palestina. Diciamo ‘no’ al riarmo e all’economia di guerra che sta mettendo a dura prova la tenuta dello stato sociale, di sanità, istruzione e welfare pubblico. I soldi destinati al riarmo – prosegue la segretaria della Cgil umbra – vengono sottratti agli investimenti e allo sviluppo del nostro Paese mettendo a rischio la tenuta dei salari e del reddito delle famiglie. Per queste ragioni invitiamo tutte le istituzioni ad aderire e partecipare alle nostre manifestazioni».