Montecastrilli, festa per i 100 anni di Valeria Ambrogi

Giornata di festa – tenendo in considerazione le normative per il contenimento del Covid-19 – nella residenza protetta ‘Villa Canali’ di Quadrelli, frazione di Montecastrilli. Sabato compie 100 anni una delle ospiti della struttura gestita dall’Actl, Valeria Ambrogi: «Tanti auguri da tutto lo staff – il pensiero degli operatori – e grazie Valeria per permetterci di respirare aria di normalità e di gioia anche in questi tempi di grande apprensione». La pandemia non gli consentirà di avere contatti fisici con i familiari, ma l’affetto di chi gli vuole bene non mancherà: videochiamata per parlare con figli, nipoti e pronipoti.

