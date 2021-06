Festa della Repubblica, nuovo tricolore per la Provincia di Terni

Dal primo giugno sul pennone di Palazzo Bazzani, sede della Prefettura e della Provincia di Terni sventola la bandiera tricolore italiana. Ad issarla sono stati i dipendenti dell’amministrazione provinciale in occasione della 75esima Festa della Repubblica celebrata mercoledì in tutta la provincia di Terni, in concomitanza delle iniziative svoltesi in tutta Italia. «Il tricolore – spiega palazzo Bazzani – è stato donato pochi giorni fa a Prefettura e Provincia dall’associazione Ancri che ha promosso l’iniziativa per celebrare degnamente uno dei simboli più importanti della nazione, consegnando, durante un incontro in sala Secci, sede del consiglio provinciale, al prefetto Emilio Dario Sensi e al presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, due bandiere italiane e una dell’Unione europea. Il presidente Lattanzi ha partecipato alle iniziative organizzate a Terni per celebrare degnamente, e sempre nel rigoroso rispetto delle norme anti contagio, la Festa della Repubblica».

