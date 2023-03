Festa in casa Ternana Caravan: raggiunto il traguardo dei 50 anni di attività

Cinquant’anni di attività tra crescita, soddisfazioni, clientela da tutta Italia, momenti di difficoltà superati e rinnovamento. Non è stata una domenica qualunque per un’attività commerciale di Terni: festa, aperitivo e dj set in via Walter Lessini per La Ternana Caravan, tra i punti di riferimento del centro Italia per la vendita ed il noleggio di camper e caravan. Una storia nata nel 1973 con l’intuizione imprenditoriale di Anna Maria Cinti – la fondatrice della società, presente per l’evento odierno – e del marito Fulvio Iannoni, poi sviluppatasi nel corso del tempo anche grazie all’apporto di Laura Iannoni, Luigi Francioli, Moreno Barbarossa – quest’ultimo è attualmente al timone della società con la famiglia a dare manforte – ed il folto gruppo di dipendenti che hanno dato il loro prezioso contributo. Per tutti un pomeriggio nella struttura di via Lessini all’insegna di ricordi, chiacchierate con gli affezionati clienti e buoni auspici per il futuro.

