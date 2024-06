Festival dei Due Mondi: a Spoleto quest’anno arrivano anche le ‘notti bianche’

Per la prima volta, in occasione del 67° Festival dei Due Mondi, arrivano le ‘Notti bianche del festival’. Concerti itineranti, performance artistiche, aperitivi e cene tipiche con assaggi gratuiti di Trebbiano spoletino, negozi e musei civici aperti fino alle 24. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comune di Spoleto, la Fondazione Festival dei Due Mondi, la Confcommercio di Spoleto, il Consorzio operatori turistici ConSpoleto e La MaMa Umbria international, è in programma sabato 6 e giovedì 11 luglio.

Due le street band che si esibiranno in altrettanti concerti itineranti. Sabato 6 luglio, dalle 22.30, sarà la volta della Dixie fish street parade, gruppo musicale di sette elementi il cui straordinario mix sonoro (sassofono, trombone, susafono, banjo e percussioni) rievocherà le intramontabili melodie Dixieland e Swing della vecchia America. Il concerto inizierà in piazza Garibaldi per poi proseguire in corso Garibaldi, lungo il percorso meccanizzato della Posterna, piazza del Mercato, via Brignone, piazza della Libertà, corso Mazzini, piazza Pianciani per poi fare ritorno in piazza Garibaldi attraversando via Minervio, via Salara Vecchia e via Porta Fuga. Giovedì 11 luglio, a partire dalle 23.00, l’appuntamento sarà con la OverSoul street band, un progetto unico nel suo genere con 15 musicisti (fiati e percussioni) accompagnati da una straordinaria voce femminile. La band si esibirà in concerto partendo da piazza del Mercato e attraversando il centro storico fino a piazza Garibaldi, sulle note della musica Soul, R&B e Funky, presentando brani di Aretha Franklin, Otis Redding, Stevie Wonder e James Brown, solo per citarne alcuni.

Il programma artistico delle due Notti Bianche del Festival sarà arricchito anche dalla collaborazione con La Mama Umbria international che il 6 e l’11 luglio, dalle 22, presenterà la performance itinerante, da piazza Garibaldi a piazza del Mercato, Korean Rhapsody: Dance and music series. In occasione della Notte bianca del 6 luglio è prevista anche l’apertura straordinaria dei musei civici di Spoleto (palazzo Collicola, Casa romana, museo del tessuto, chiesa santissimi Giovanni e Paolo) dalle 22 alle 24, mentre per la Notte bianca dell’11 luglio, a palazzo Mauri alle 22.30, è in programma Beiricordi show, iniziativa a cura de La MaMa Umbria international inserita nel progetto ‘Bibl you’ Giovani energie in biblioteca’. Le Notti bianche del festival saranno anche l’occasione per celebrare il Trebbiano spoletino. Sono circa 40 i ristoranti ed i bar che hanno aderito all’iniziativa ‘Brindiamo con i vini della Spoleto Doc’, due serate con aperitivi e cene tipiche durante le quali verrà offerto un assaggio del bianco per eccellenza del nostro territorio. Sia sabato 6 che giovedì 11 luglio tutti i negozi del centro storico, da piazza Garibaldi a piazza Campello, resteranno aperti fino alle 24.