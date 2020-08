Festival ‘Green Music’ si sposta a Fabro

Il Festival Internazionale Green Music arriva nell’Alto Orvietano con il concerto virtuosistico degli AccorDuo.

Il festival internazionale ‘Green music’ si sposterà venerdì alle 18.30 nello storico castello di Fabro per ospitare l’abile performance alla fisarmonica del duo composto dai Maestri Federico Gili e Matteo Marinelli. I due giovani musicisti ci presenteranno una rivisitazione in chiave jazz dei brani famosi di Frank Marocco, Sammy Fain, Stevie Wonder e tanti altri.

Gli appuntamenti

La rassegna concertistica itinerante continuerà nelle terre dell’orvietano con altri due appuntamenti: lunedì 17 agosto nella pittoresca location del Pozzo di San Patrizio si avrà l’onore di assistere allo spettacolo di Juan Lorenzo, chitarrista di flamenco italiano considerato l’erede di Paco de Lucìa. Sabato 22 agosto nel suggestivo Tempio Etrusco del Belvedere il direttore artistico ed ideatore dell’evento, il Maestro Maurizio Mastrini, presenterà ‘Lockdown’, suo ultimo progetto discografico, scritto e realizzato nel periodo di quarantena, qui si assisterà alla congiunzione di tristezza e amore attraverso le note del pianoforte. Di grande rilievo sarà l’appuntamento del 18 agosto al Lago di Pietrafitta a Piegaro con la cantante di fama internazionale Antonella Ruggiero, famosa per la sua estensione vocale e per essere stata membro fondatore della celebre band ‘Matia Bazar’.