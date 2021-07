Ficulle, cuoco trovato con un chilo e mezzo di marijuana: arrestato

Un cuoco con il ‘vizio’ della droga e, probabilmente, anche dello spaccio vista l’ingente quantità – oltre un chilo e mezzo – di marijuana di cui è stato trovato in possesso dai carabinieri. L’uomo è un 43enne di Ficulle, arrestato in flagrante dai carabinieri – di Ficulle con il supporto dei colleghi di Fabro e del Nor della Compagnia di Orvieto – nella notte di mercoledì.

Il silenzio

Ovviamente il blitz è stato preceduto da una indagine fondata su una capillare attività informativa che ha fatto convergere i sospetti sul cuoco 43enne, trovato anche con del materiale solitamente utilizzato per confezionare dosi da spacciare. L’uomo – riferisce l’Arma – non ha voluto rivelare la provenienza della droga che, una volta immessa sul mercato dell’Orvietano, avrebbe potuto fruttare circa 10 mila euro. Ora si trova in carcere, a Terni, a diposizione dell’autorità giudiziaria.