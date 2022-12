Ficulle: rubano borsa al supemercato e un carabiniere in borghese li insegue. Arrestati

Si è reso conto che quei tre soggetti avevano rubato la borsa di una donna intenta a fare la spesa in un supermercato di Ficulle (Terni). Per questo l’uomo, un carabiniere libero dal servizio, quando li ha visti allontanarsi dopo il furto, è salito in auto e ha iniziato ad inseguire i malviventi. Alla fine i tre – due uomini e una donna fra i 20 e i 30 anni, di origini colombiane e cubane – sono stati fermati e arrestati. Il fatto è accaduto sabato scorso.

Quando si sono accorti di essere seguiti, i tre hanno provato a seminare il carabiniere anche con manovre pericolose, tentando di mandarlo fuori strada. Ma il militare non li ha mai persi di vista ed è riuscito, nel mentre, ad allertare la centrale operativa della Compagnia di Orvieto. A un certo punto i ladri hanno capito di avere poche chance e hanno abbandonato l’auto, fuggendo a piedi in una zona di campagna fra Fabro e Ficulle. Uno, però, è stato intercettato e bloccato dal carabiniere in borghese, mentre gli altri due – convinti di averla fatta franca – sono stati presi dai militari intervenuti in rinforzo e grazie ai suggerimenti del collega. Risultato: i tre ladri sono stati arrestati in flagrante.