Fidapa Terni: premiate le neo diplomate più meritevoli

Venerdì pomeriggio, nella sala convegni del museo diocesano e capitolare di Terni, sono state consegnate le borse di studio bandite dalla sezione di Terni della Fidapa (Federazione italiana donne arti, professioni e affari), con il contributo della Fondazione Carit che era rappresentata dalla consigliera Luciana Leonelli, mettendo in atto una significativa interazione tra la federazione, le istituzioni del territorio e le scuole con l’obiettivo della crescita della comunità locale. All’evento erano presenti il vescovo della diocesi di Terni, Narni e Amelia, Francesco Antonio Soddu, la consigliera comunale Alessandra Salinetti e le dirigenti scolastiche Roberta Bambini, Marina Marini, Silvia Rossi e Patrizia Stilo. Sono state premiate sei studentesse di Terni che hanno sostenuto l’esame di Stato a luglio 2023: Alice Zelli dei licei Angeloni, Chiara Scoppi e Maria Vittoria Mattioli del liceo classico Tacito, Giulia Proietti e Claudia Santucci del liceo scientifico Galilei e Giulia Mazza dell’istituto tecnico economico e professionale per i servizi Casagrande-Cesi. Sono risultate le più meritevoli degli istituti superiori di Terni che rientravano nelle condizioni del bando che intende premiare l’impegno e gli sforzi profusi in ambito scolastico e incentivare la cultura del merito. «Questo momento rappresenta un appuntamento di fondamentale rilievo nella vita associativa della sezione di Terni della Fidapa – ha detto nel suo saluto Paola Agabiti Urbani, vicepresidente della Regione e past president Fidapa -. Nel perseguire l’inclusività, lo sguardo al merito e la profonda attenzione nei confronti della cultura e del sapere, l’iniziativa di avviare un concreto investimento in borse di studio, rivolte agli studenti meritevoli, vuole esprimere fattivamente lo spirito della Fidapa e la sua mission, per disegnare un tassello nella formazione dei cittadini di domani. La dedizione, la passione e la diligenza di queste studentesse meritevoli – ha concluso Paola Agabiti – ci riempie di speranza, non solo per il loro auspicabile brillante futuro umano e professionale, bensì per un generale avvenire di positive prospettive per la nostra futura classe dirigente e per le nuove leve della nostra società». La manifestazione è stata arricchita dall’esibizione di alcuni studenti del liceo musicale Angeloni che hanno reso ancora più suggestiva l’atmosfera del museo diocesano. Successivamente si è tenuto il passaggio di consegne alla presidenza della Fidapa Terni, tra Patrizia Cecchetti e Ada Urbani, quest’ultima co-fondatrice e presidente per la seconda volta .Patrizia Cecchetti, presidente nel biennio 2021/2023, ha ringraziato il consiglio direttivo e tutte le socie per la collaborazione e ha ricordato le attività che ha realizzato, il contributo culturale che ha apportato alla comunità locale e gli interscambi con gli altri club Fidapa e del territorio. La presidente entrante nel biennio 2023/2024, Ada Urbani, ha presentato il nuovo direttivo e tracciato brevi linee di programmazione in continuità con quanto è stato fatto e con progetti culturali innovativi.