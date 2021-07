Figliuolo a Cascia e Norcia: «Pronti per la terza dose»

Giornata in Umbria per il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che giovedì mattina ha fatto visita al centro vaccinale di Cascia e poi a quello di Norcia, strutture allestite dall’Esercito per la vaccinazione di massa delle aree del sisma. Un’occasione per fare il punto della campagna vaccinale, non solo umbra. Tra i temi trattati anche quello della possibilità di una terza dose.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Le prospettive

Il generale ha spiegato che con il ministero della salute sono state già programmate «delle opzioni di acquisto» delle dosi necessarie, ma «dovrà essere la scienza – ha aggiunto – a dire se e dopo quanto tempo deve essere inoculato il richiamo». La macchina operativa si sta dunque attrezzando, saranno probabilmente i medici di medicina generale, le farmacie e gli ospedali – questa la nuova «filosofia» – ad occuparsi della terza campagna, con i grandi hub che verranno invece via via smantellati. Quanto alla quota di somministrazioni, a luglio verrà mantenuta quella delle 500 mila dosi di vaccini al giorno, come a giugno. Nello specifico ci saranno a disposizione 2 milioni e 600 mila dosi di Astrazeneca per gli over 60 e 14 milioni e 600 mila dosi di vaccini Rna. L’obiettivo è di vaccinare l’80% della popolazione vaccinabile entro fine settembre.

Seconde dosi al via nell’area sismica

Circa la campagna vaccinale nei comuni del cratere sismico, la somministrazione della prima dose si concluderà venerdì e dal 6 luglio i militari daranno avvio alla inoculazione delle seconde dosi. Si ricomincerà dai comuni più piccoli della Valnerina, per concludere a fine luglio con le somministrazioni a Cascia e Norcia.