di F.T.

Un punto politico con il consigliere regionale e Presidente della prima commissione bilancio Francesco Filipponi (Pd), sull’attività dell’assemblea legislativa, dell’esecutivo Proietti ma anche sulle tensioni interne che stanno attraversando – non certo una novità – il Partito Democratico umbro in questa fase. Fra ricorsi e controricorsi che vedono opposte le due mozioni congressuali che si sono contese la segreteria provinciale di Terni e quella regionale.

Consigliere Filipponi, qual è il suo giudizio sul lavoro fin qui condotto in consiglio regionale?

«Questi primi otto mesi dall’insediamento dell’assemblea legislativa e delle commissioni sono stati sicuramente significativi per il lavoro che si è finora svolto. In prima commissione bilancio e affari istituzionali, che ho l’onore di presiedere, abbiamo esaminato decine di atti, molto spesso riuscendo a lavorare tutti insieme. Penso a tutto il lavoro sull’abbattimento delle barriere architettoniche nelle sedi regionali, ai bandi dedicati per i liberi professionisti, al rapporto sulla conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo, sulla valorizzazione delle risorse patrimoniali regionali».

Dopo la ‘manovra’ decisa dalla giunta Proietti, le polemiche sullo stato reale dei conti della Regione proseguono come e più di prima.

«Rispetto all’andamento finanziario, la legge regionale 4 sul consuntivo 2024 dell’amministrazione evidenzia chiaramente, all’articolo 7, un disavanzo di oltre 70 milioni di euro, ai quali con la manovra di assestamento 2025, varata a fine luglio, si è dovuto far fronte con gli strumenti a disposizione. La gestione finanziaria del primo e del secondo semestre 2025, certificata dal collegio dei revisori dei conti, evidenzia la giusta direzione che si sta recuperando, non essendoci ulteriori criticità. Anzi, gli indicatori stanno man mano garantendo una gestione attuale sana ed accurata. Per questo ringrazio gli uffici, la maggioranza e la giunta per il grande lavoro che si sta facendo».

Il tema sanitario resta centrale, forse la prima priorità, per i cittadini. Cosa si sente di dire?

«Dal punto di vista programmatico stiamo seguendo le linee di mandato presentate in assemblea legislativa. Il lavoro sulla sanità va avanti, a partire dai concorsi per 700 nuove figure professionali, ai nuovi investimenti su tutta la regione, penso a presidi come Pantalla, Orvieto, Città di Castello, Spoleto, fino all’edilizia sanitaria dove si sta affrontando il tema del nuovo ospedale di Terni con fondi pubblici, fondamentale per l’Umbria del sud, insieme alla prosecuzione sul nuovo presidio di Narni ed Amelia. Così come negli altri settori: penso ai numeri record delle presenze turistiche, agli stati generali dello sport, alla legge sulle aree idonee, al finanziamento delle piste ciclabili, ai trasporti, e al nuovo testo unico sulla cultura. Lavoriamo ogni giorno per la nostra regione in maniera coesa, anche con il contributo dei territori».

Il Pd, pur a fronte degli ultimi successi elettorali conquistati con il ‘Patto Avanti’ in Umbria e a Perugia, continua ad essere spaccato. Qual è il suo punto di vista?

«Il Pd ha avuto un risultato straordinario alle elezioni regionali dello scorso novembre, con oltre il 30% delle preferenze degli umbri. È il motore trainante che sta supportando la maggioranza, la giunta e la nostra presidente. È un grande partito e come tale ha un dibattito interno vivace sui contenuti. A Terni in particolare occorre stare sui temi, la città vive un periodo di sofferenza e bisogna proseguire nella presentazione di proposte alternative alla destra e all’amministrazione comunale in carica. Sui contenuti siamo sempre stati in grado di confrontarci con tutti, cittadini, imprese, sindacati, associazioni. Sulle dinamiche interne locali del Partito Democratico, si può tornare ad essere centrali se si è uniti, pur nella legittimità di un confronto totale. Per questo occorre fare ogni sforzo per non far prevalere i singoli personalismi, per assumerci tutti le nostre quote di responsabilità ed essere impegnati nelle soluzioni, a partire dal sottoscritto, per superare le divisioni del momento congressuale, la stasi successiva e recuperare la coesione. I più giovani che si sono avvicinati, stanno dando prova di grande maturità e spirito di servizio: da loro si può ripartire, ovviamente insieme a chi sta dando un contributo instancabile solo per spirito di servizio».