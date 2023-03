Filma l’ex mentre fa irruzione a casa sua. E lo denuncia all’Arma

Ha approfittato di una finestra ‘difettosa’, che lui stesso aveva rotto in passato, per fare irruzione nell’abitazione dell’ex compagna, all’alba di sabato 4 marzo, insultandola e afferrandola per un braccio. Lei ha avuto però la prontezza di riprendere con il telefonino i momenti più concitati dell’aggressione. E il soggetto – 31enne di Gualdo Cattaneo, già noto alle forze di polizia – è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Perugia-Fortebraccio.

Momenti concitati

Il 31enne era entrato in casa con la pretesa di dormire lì. Poi ha tolto tutte le chiavi dalle toppe delle porte, cercando di impedire alla ragazza di chiuderle. Lei, esasperata, ha iniziato ad urlare e l’uomo a quel punto si è allontanato. Ma la denuncia è scattata ugualmente. Fra l’altro lo scorso dicembre i carabinieri si erano già occupati della vicenda a seguito delle querele sporte dall’ex compagna che lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione.