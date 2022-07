Finale stellare per Umbria Jazz 2022

di Simona Panzolini

Uno spettacolo imperdibile quello che si è concluso domenica sera all’arena Santa Giuliana di Perugia che ha segnato ‘col botto’ la fine della 49° edizione di Umbria Jazz. Oltre 5 mila persone per il leggendario chitarrista e musicista rock Jeff Beck, accompagnato dal suo amico Johnny Depp, star hollywoodiana che nasce musicista per poi diventare uno tra gli attori più talentuosi e pagati al mondo.

Apre il concerto Jeff Beck, che con la sua chitarra suonata senza plettro, e accompagnato dai musicisti- Rhonda Smith al basso, Anika Nilles alla batteria e Robert Adam Stevenson alle tastiere, presenta varie cover per poi arrivare ai brani del suo ultimo album.

Alle 22.50 sulle note di Rumble entra in scena Depp con la sua chitarra elettrica, look da rock star con i capelli al vento seppur legati, che manda in visibilio il pubblico dell’arena pronto ad immortalare il momento. Nel secondo pezzo la ballata Let it be me, nata dalla collaborazione tra i due musicisti, e presente nel loro ultimo album dal titolo 18 uscito lo scorso 15 luglio, il ‘pirata’ Johnny passa alla chitarra classica. Il concerto prosegue con Isolation, il penultimo album di Beck e Depp nato per omaggiare John Lennon e con Time si va verso un finale da urlo.

Concedono il bis con la loro versione di A day in the Life dei Beatles, che parte leggera ma si trasforma in potenza grazie al tocco virtuoso di Beck: dà il meglio di sé mostrando la sua maestria alla chitarra con degli assoli da brivido e, insieme all’amico Johnny Depp che tiene il palco come una rockstar consumata, suggellano l’ultima serata di questa edizione da grandi numeri di UJ 2022. Depp continuerà il tour italiano di Jeff Beck, prossime date: 18 luglio Gardone Riviera, 20 luglio Pordenone e 21 luglio Cattolica.

Curiosità

Centinaia di fan nel pomeriggio di domenica hanno preso d’assalto l’hotel Brufani nel centro storico di Perugia dove alloggiava Johnny Depp che è stato costretto a rifugiarsi nei camerini dietro il palco dell’arena dopo il sound check delle ore 18 e attendere al chiuso l’inizio del concerto.