Il 2020 della Ternana si chiude con la visita di Stefano Bandecchi

È un finale di 2020 tutto da godere per la Ternana dopo l’entusiasmante cammino della prima parte di stagione. Cristiano Lucarelli non vuol rovinare l’armonia del gruppo e garantisce che non c’è bisogno di alcun viaggio a Milano da parte del ds Luca Leone per puntellare la squadra: se sarà così lo vedremo lo vedremo nelle prossime settimane. Nel contempo mercoledì in città si è palesato il presidente Stefano Bandecchi per incontrare, prima della seduta, squadra, staff tecnico e dirigenti: auguri di buon anno per tutti e un invito a spingere fino al raggiungimento dell’obiettivo. Vale a dire la promozione in serie B. Le Fere riprenderann il percorso in campionato ospitand il 10 gennaio al ‘Liberati’ il Monopoli. Con un notevole +6 sul Bari da gestire e, magari, incrementare.

