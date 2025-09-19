di M.L.S.

Ultimo fine settimana del 2025 con caldo estivo? La certezza totale non c’è ma, secondo Umbria Meteo, le probabilità che si tratti dell’ultima ondata di caldo estivo della stagione sono molto elevate, tra l’altro in concomitanza con la fine dell’estate astronomica.

Il caldo sull’Umbria si è fatto sentire, come previsto, già da giovedì 17 settembre, ma le punte massime si raggiungeranno tra venerdì 18 e soprattutto sabato 20 settembre quando in Umbria, sempre secondo Umbria Meteo, si avranno valori massimi spesso compresi tra 30 °C e 33 °C, con qualche punta anche oltre in alcuni dei principali centri cittadini, come Terni.

Poi da domenica 21 settembre inizieranno ad aumentare le nubi con prime piogge, molto probabilmente non prima di martedì 23 settembre, quando un’intensa perturbazione nord atlantica raggiungerà l’Italia ed inizierà a dispensare temporali un po’ ovunque. Calo termico consistente tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre e massime di almeno 12 °C in meno rispetto ai valori attuali.