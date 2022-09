Finge di essere un parente per avere 50 euro: denunciato

Fingere di essere un parente per chiedere soldi in prestito. Succede a Perugia, dove un 36enne è stato denunciato per tentata truffa dopo l’intervento della polizia di Stato.

L’intervento

Gli agenti sono intervenuti in via Santucci. La vittima ha riferito che un uomo aveva suonato alla sua abitazione e, dopo aver fatto vedere la carta d’identità ed evidenziato lo stesso cognome, ha fatto presente di essere un suo parente. Tutto falso. Il 36enne ha spiegato alla donna che la moglie era affetta da problemi di salute e quindi necessitava di 50 euro per acquistare medicine. Peccato che gli sia andata male: «La signora, non riconoscendolo come un suo parente e sospettando una truffa, con una scusa, era entrata in casa allertando un amico che, prontamente, aveva scattato alcune fotografie al 36enne», sottolinea la questura. La polizia si è attivata e ha chiuso la storia con una denuncia.