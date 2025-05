C’è purtroppo la quindicesima vittima della strada in Umbria dall’inizio del 2025. Un giovane di 26 anni del Folignate, Andrea Coccia, ha perso la vita nella tarda serata di lunedì lungo il vecchio tracciato della strada statale 77 della Val di Chienti, fra la frazione di Colle San Lorenzo e lo svincolo per Belfiore.

Il 26enne – residente nella zona dove è avvenuto il tragico sinistro – era in sella alla sua motocicletta quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Foligno, ne ha perso il controllo ed è finito fuori strada dopo aver colpito il guardrail. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il pronto intervento degli operatori sanitari del 118. La salma del giovane è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Spoleto per gli accertamenti che, eventualmente, intenderà disporre. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco folignati per le necessarie operazioni. Seguono aggiornamenti