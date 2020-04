Foligno, a Scopoli messa con le casse

Con le restrizioni in atto e dopo tutte le polemiche che si sono verificate la domenica delle Palme per alcune celebrazioni – diciamo così – borderline, il parroco di Scopoli, nel comune di Foligno, si è inventato la messa ‘a distanza’ non con l’ausilio dei social ma, sfruttando il fatto che il borgo è relativamente piccolo, di due potenti casse, posizionate sul campanile della chiesa. In questo modo, i circa 200 fedeli che vivono in zona avranno avuto modo se non altro di ascoltare la celebrazione affacciati alle finestre. Al termine della messa sono stati trasmessi messaggi d’augurio registrati dai bambini.

EMERGENZA CORONAVIRUS IN UMBRIA