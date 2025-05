Giovanni Cardarello

Due agenti della polizia locale di Foligno, Natalino Petroni e Elia Silvestri, sono riusciti a trarre in salvo un ragazzo nel fiume Topino

I fatti. Nel pomeriggio hanno messo in sicurezza un quattordicenne, in difficoltà, immerso nell’acqua del fiume che si teneva aggrappato ad un tronco – riferiscono dal comando – gli agenti lo hanno avvistato mentre transitavano lungo via XVI giugno.

«La situazione è stata complicata – si legge in una nota del Comune – da risolvere perché il ragazzo si trovava all’altezza della cascata». I due agenti sono entrati in acqua per soccorrerlo in una situazione di difficoltà per l’acqua alta e la corrente del fiume. Hanno utilizzato una fune, messa a disposizione da un passante, lanciandola verso il ragazzo dandogli precise indicazioni per legarsi.

A quel punto lo hanno tirato verso di loro e sono riusciti a metterlo in salvo. Successivamente «è giunta l’autoambulanza per controllare lo stato di salute del ragazzo – conclude la nota – ma pare che non sia stato riscontrato nulla di rilevante».