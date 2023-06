Foligno: ‘assaltate’ 10 auto dei dipendenti dell’ospedale. Rubati fendinebbia e marmitte

‘Razzia’ di marmitte catalitiche e fendinebbia nel parcheggio dell’ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno. I ladri sono entrati in azione mercoledì pomeriggio, in pieno giorno, e hanno ‘colpito’ dieci autovetture, tutte di proprietà di dipendenti dell’ospedale che si sono resi conto dell’accaduto una volta usciti dal lavoro. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Corriere dell’Umbria‘. In seguito ai fatti, è stata promossa una raccolta di firme – da parte del personale della Usl Umbria 2 – per chiedere l’installazione di telecamere di sicurezza a ridosso del plesso ospedaliero. I furti si presume siano stati commessi da soggetti esperti del ‘ramo’, in grado di agire rapidamente e senza dare nell’occhio. L’accaduto è finito all’attenzione dell’Arma dei carabinieri.

