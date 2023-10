Foligno: commerciante e carabinieri fanno ritrovare libretto e 700 euro ad un 83enne

Si trovavano a Sant’Eraclio per dei controlli e lì i carabinieri del comando stazione di Foligno sono stati avvicinati da un esercente che ha consegnato loro un libretto postale ordinario con dentro circa 700 euro in contanti. Il tutto era stato dimenticato da qualcuno all’interno del negozio e i militari si sono attivati per risalire al proprietario, un pensionato 83enne di Foligno. Dopo averlo rintracciato, gli hanno restituito quanto smarrito – libretto e soldi – e per l’anziano è stato grande il sollievo, superato il timore che avesse perso tutto.

