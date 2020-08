Foligno, i nidi comunali riaprono il 7 settembre

«Un impegno continuo per consentire la riapertura, nei tempi consueti e garantire ai bambini un ritorno alla normalità fatto nel rispetto delle norme previste dal covid». Il Comune dei Foligno comunica che i nidi comunali apriranno regolarmente il prossimo 7 settembre. «Abbiamo lavorato durante il periodo della quarantena per consentire le iscrizioni online; le graduatorie sono a disposizione sul sito del Comune».

Un rinnovato patto di corresponsabilità educativa

«Le iscrizioni prevenute sono state sono state 162, in totale sono stati ammessi 151 bambini (74 riconfermati e 77 nuovi iscritti). I genitori dei nuovi iscritti saranno contattati per programmare, insieme alle educatrici, l’ambientamento nel nido nel rispetto dei tempi e dei ritmi di ogni bambino. La fascia oraria dei nidi comunali è dalle 7.45 alle 15. La ripartenza sarà caratterizzata da un rinnovato patto di corresponsabilità educativa con le famiglie per garantire ai bambini, alle famiglie, alle educatrici, agli operatori la tutela della salute, senza tralasciare la vocazione educativa dei nidi d’infanzia».