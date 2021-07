Foligno, in treno con 6 mila euro di droga nell’intestino: preso

Aveva ingoiato dieci ovuli contenenti eroina – per un peso totale di circa 100 grammi – con l’obiettivo di consegnarli a destinazione. L’uomo, un cittadino nigeriano incensurato, si trovava a bordo del treno Roma-Foligno ed è stato controllato dagli agenti della Polfer folignate in seguito al malore che lo ha colpito. Condotto in ospedale, è emersa la causa: nell’intestino aveva i dieci ovuli contenenti droga, il cui valore di mercato è stimato in circa 6 mila euro. Scontato l’arresto in flagrante del corriere, ad opera degli agenti folignati.

