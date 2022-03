Foligno, litiga con la madre e manda in frantumi una vetrata: interviene la polizia

Intervento della polizia di Foligno, nel pomeriggio di domenica, in un condominio in cui è stata segnalata, alla sala operativa del commissariato, una animata lite in famiglia. A chiamare le forze dell’ordine una persona allarmata dal forte trambusto e dalle grida, oltre che dai rumori di una vetrata di un infisso infanta.

I fatti

Giunti sul posto, gli agenti della squadra volante hanno subito identificato i presenti nell’appartamento, avviando tutti gli accertamenti. È così emerso che si era generata, all’interno del numeroso nucleo familiare, una discussione che da lì a breve si è trasformata in una lite molto accesa fra madre e figlio. In un momento di rabbia, proprio il figlio, ha afferrato una borsa scagliandola contro la vetrata di una finestra dell’appartamento, mandandola in frantumi. L’intervento degli agenti ha immediatamente placato gli animi e ristabilito l’equilibrio e la tranquillità del condominio, evitando che la situazione potesse sfuggire di mano. L’evento è stato inserito dagli agenti nell’applicativo informatico Scudo, un sistema che permette di ottimizzare gli interventi delle forze dell’ordine relativi a fenomeni di violenza.