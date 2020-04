Foligno, minaccia la fidanzata con un fucile

Detenzione e porto abusivo di armi, minaccia grave aggravata e ricettazione: sono le accuse che il gip del tribunale di Spoleto contesta, in un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ad un 26enne italiano, arrestato dalla polizia del commissariato di Foligno, in applicazione del provvedimento, dopo aver puntato una carabina – poi risultata rubata – contro la fidanzata.

Arma puntata alla finestra

Il giovane, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, qualche giorno fa, intorno alla mezzanotte, ha minacciato di morte la ragazza e ha poi raggiunto l’abitazione di un’amica di quest’ultima, dove si trovava come ospite. Visto che l’ingresso nell’appartamento gli è stato negato, il 26enne ha minaccito nuovamente la fidanzata, che nel frattempo si è affacciata alla finestra, puntandogli contro l’arma.

Carabina recuperata

È stato quindi richiesto aiuto al 113, ma nel frattempo l’uomo si è allontanato disfacendosi dell’arma gettandola sotto una siepe. Gli uomini del commissariato hanno dunque avviato le ricerche del giovane, riuscendo successivamente a rintracciarlo, a bloccarlo e a recuperare la carabina. Il pm di turno, Patrizia Mattei, in considerazione della gravità dei fatti, ha richiesto e ottenuto rapidamente dal gip l’emissione della misura cautelare. Il 26enne è stato quindi condotto nel carcere di Spoleto.