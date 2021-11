Foligno, muore schiacciato dalla propria auto

Tragedia nella tarda mattinata di lunedì, poco dopo le ore 12, a Foligno in zona Cappuccini, nei pressi dell’isola ecologica. Un uomo di 85 anni, folignate, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dalla propria autovettura che si sarebbe sfrenata, travolgendolo. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco folignati, i carabinieri e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, causato dai gravi traumi da schiacciamento riportati. In corso accertamenti relativi alla dinamica dell’accaduto che, come di prassi, è destinato a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria, in particolare la procura della Repubblica di Spoleto. Secondo una prima ricostruire l’85enne stava andando a dare da mangiare ai gatti presso il gattile che si trova accanto l’isola ecologica, quando, per motivi in corso di accertamento, la sua auto si è sfrenata e lo ha investito.

