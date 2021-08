Foligno, si cambia ancora: Fiorucci via, ecco Colavita

Condividi questo articolo su

















Nuova rivoluzione nel Foligno Calcio: lascia anche Luca Fiorucci, di fatto messo in minoranza dal CdA e dimissionario. La famiglia D’Angelo, che già prima era maggioritaria nella detenzione delle quote azionarie, ha affidato la presidenza all’imprenditore spellano Renato Colavita.

D’Angelo resta leader

La guida del Foligno Calcio è composto da Gianfranco D’Angelo, che ricoprirà il ruolo di amministratore delegato, e da Pierluigi Petritola che sarà invece il direttore generale. Il nuovo allenatore è Francesco Monaco (un ritorno per lui a Foligno), presentato con il relativo staff tecnico. C’è anche nuovo capitano: Lorenzo Belli.

La nota di Fiorucci

«Mi sono dimesso dall’incarico di presidente del Foligno – ha dichiarato il presidente uscente Luca Fiorucci – perché non condividevo le scelte tecniche ed amministrative degli altri componenti del Cda della società, motivo per cui non potevo andare avanti». La nota proprio mentre cominciava la conferenza stampa di presentazione della nuova società

Le tappe della vicenda

Il 19 Marzo Izzo subentra a Tofi, acquisendo la maggioranza delle quote e diventando presidente. Dopo varie vicissitudini (in mezzo anche esonero di Armillei) e varie polemiche sui debiti pregressi, Izzo fa un passo indietro. Il 19 maggio diventa presidente Luca Fiorucci, che deteneva il 20% delle quote azionarie (mentre Izzo continuava a detenerne il 40% pur non essendo più nel CdA). Dopo un inizio difficile, la nuova compagine societaria, con un nuovo cambio di allenatore, porta la squadra alla salvezza. Dopodiché, Fiorucci annuncia il pagamento dei debiti pregressi (60 mila euro circa per stipendi) e l’iscrizione della squadra al campionato di Serie D, con le liberatorie dei calciatori. Quindi, il nuovo cambio di assetto.